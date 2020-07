Juventus-Sampdoria 2-0, nono scudetto consecutivo per i bianconeri. Primo tricolore per Sarri, è il 36esimo per la Signora (Di domenica 26 luglio 2020) Il più faticoso degli ultimi nove, di sicuro quello arrivato nel modo più anomalo possibile. E visto che è stato tutto dovuto a causa di una pandemia si spera sia l’ultima volta. La vittoria contro la Sampdoria regala lo scudetto alla Juventus di Maurizio Sarri: per i bianconeri è il nono consecutivo, record nei principali campionati d’Europa. E’ il 36esimo scudetto vinto dalla Juventus. Per l’allenatore toscano, invece, è il Primo titolo personale in Italia. Sarà anche per questo che alla vigilia Sarri aveva definito questo come “il campionato più difficile della storia del calcio italiano“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

