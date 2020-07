"Evidente correlazione tra immigrazione e Covid". No, non è Salvini, ma Minniti: la frase che fa tremare il Pd (Di domenica 26 luglio 2020) Dunque si può dire. Si può dire che «c'è un'Evidente correlazione tra immigrazione e Covid». Si può dire che l'immigrazione implica problemi «persino dal punto di vista della sicurezza antiterroristica». Si può dire che dobbiamo far venire solo gli immigrati di cui abbiamo bisogno, e quindi che occorre «fare entrare quelli che servono». Si può dire tutto questo e molto altro (per esempio che agli italiani vietano i baci mentre i migranti sono lasciati liberi di scorrazzare), ma a un patto: e cioè che il programmino sia "de sinistra", o meglio che a proporlo sia uno di quella parte. E infatti (traduco in calabrese corrente i virgolettati di cui sopra) chi dice che i negri portano il ... Leggi su liberoquotidiano

