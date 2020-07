Bologna-Lecce Calcio serie A (Di domenica 26 luglio 2020) A tarda sera potrebbe arrivare lo scudetto della Juventus, impegnata in casa con la Sampdoria. Nel pomeriggio i tifosi del Lecce si aspettano notizie positive da Bologna, mella terzultima giornata del campionato di Calcio di serie A. Si gioca al “Dall’Ara” con inizio alle 17,15. Il Lecce non ha alternative alla vittoria per portarsi di nuovo a ridosso del Genoa ieri battuto dall’Inter. Altrimenti la salvezza, da difficilissima, diverrà pressoché impossibile. L'articolo Bologna-Lecce <span class="subtitle">Calcio serie A</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

