Anthem: modalità battle royale e “Battlefield” in arrivo? (Di domenica 26 luglio 2020) BioWare vuole rilanciare Anthem e per farlo potrebbe puntare anche su contenuti PvP come una modalità battle royale ed una alla battlefield BioWare non ha abbandonato il suo sfortunato titolo Anthem e al momento è al lavoro sulla versione 2.0 dell’action RPG sparatutto. La software house canadese (che come vi abbiamo riportato è alle prese anche con l’attesissimo Dragon Age 4) punta ad invogliare i giocatori a tornare sui server del gioco con alcune interessanti novità. Su Twitter è emerso negli ultimi giorni un’interessante botta e risposta che ha coinvolto il director dello studio che si sta occupando del titolo. Quest’ultimo ha parlato di eventuali modalità battle royale e ... Leggi su tuttotek

