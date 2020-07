Tennis, Palma: “Simona Halep dovrebbe partecipare al Palermo Ladies Open” (Di sabato 25 luglio 2020) “Simona Halep dovrebbe partecipare ai 31° Palermo Ladies Open. Da un’interpretazione autentica dei provvedimenti in vigore, sembrerebbe che i lavoratori, e quindi anche le giocatrici professioniste, provenienti da Romania e Bulgaria, siano esentate dal fare la quarantena“. Lo ha dichiarato Oliviero Palma, Direttore del Torneo WTA in programma al Country Time club del capoluogo siciliano dall’1 al 9 agosto prossimi. “Siamo in attesa di un chiarimento ufficiale da parte delle Autorità preposte, ma siamo fiduciosi” ha spiegato Palma, “ho rassicurato anche la manager di Simona Halep (Virginia Ruzici, ndr)”. Si attendono notizie anche circa la partecipazione al torneo della ceca Karolina Pliskova. ... Leggi su sportface

