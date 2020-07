Salvini tuona per i migranti 'infetti' ma si assembra a Prato. Ma i suoi fan si arrabbiano: "Mettiti la mascherina' (Di sabato 25 luglio 2020) Baci e abbracci, tutti ammassati, come se la pandemia non fosse mai esistita. È il doppiopesismo tipico di Salvini: ieri diceva che il Governo è criminale e importa i migranti infetti, oggi a Prato, ... Leggi su globalist

Baci e abbracci, tutti ammassati, come se la pandemia non fosse mai esistita. È il doppiopesismo tipico di Salvini: ieri diceva che il Governo è criminale e importa i migranti infetti, oggi a Prato, i ...

Salvini tuona per i migranti ‘infetti’ ma si assembra a Prato. Ma i suoi fan si arrabbiano: “Mettiti la mascherina"

Baci e abbracci, tutti ammassati, come se la pandemia non fosse mai esistita. È il doppiopesismo tipico di Salvini: ieri diceva che il Governo è criminale e importa i migranti infetti, oggi a Prato, i ...

Baci e abbracci, tutti ammassati, come se la pandemia non fosse mai esistita. È il doppiopesismo tipico di Salvini: ieri diceva che il Governo è criminale e importa i migranti infetti, oggi a Prato, i ...