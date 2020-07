Pedullà: per la chiusura di Osimhen si aspetta il sì definitivo di Karnezis (Di domenica 26 luglio 2020) L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha riportato le ultime novità sull’affare Osimhen al Napoli “Gli amici di Osimhen, i presunti conoscenti di Osimhen, i cugini di Osimhen, i confidenti di Osimhen. Ieri avevano giurato che l’annuncio sarebbe arrivato il giorno di Napoli-Sassuolo. Una cosa praticamente impossibile. L’annuncio giusto arriverà, magari dopo l’ultimo dialogo (entro martedì) tra Giuntoli e l’agente D’Avila per mettere a posto i dettagli. Magari dopo il sì definitivo di Karnezis al Lille, il buon esito (ormai è chiaro da tempo) non dipende dal sì del portiere, però può entrare anche lui nell’operazione. Le frenate ... Leggi su ilnapolista

