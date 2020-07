MotoGp – Concluse le FP3 in Andalusia: Vinales il più veloce, Dovizioso e Marquez fuori dal Q2 [TEMPI] (Di sabato 25 luglio 2020) Il giorno del verdetto è finalmente arrivato. Le FP3 del sabato mattina di Jerez, secondo appuntamento consecutivo sulla pista di quello che è definito il Gp dell’Andalusia, svelano le reali condizioni di Marc Marquez a pochi giorni dall’intervento e dal recupero lampo. Lo spagnolo scende in pista cattivo e firma subito un buon tempo, ma alla lunga non regge il passo degli altri. La costante presenza dello staff medico nel box Honda sottolinea come il campione iberico senta ancora dolore, i risultati in pista lo confermano: 20° tempo e fuori dal Q2. Meno scuse per Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, 14° e 12°, autori di una prova opaca. Il miglior tempo di giornata lo firma Maverick Vinales in 1:36.584, davanti a Quartararo e Miller. Bene Nakagami, Bagnaia e ... Leggi su sportfair

