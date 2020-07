Milano: rapinatore supermercato Cormano, 'ho agito per problemi di soldi' (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Ho problemi di soldi, son in crisi economica". Ha tentato di giustificarsi così Renato P., 64 anni, incensurato, fermato dai carabinieri subito dopo la rapina al supermercato Eurospin di Cormano, in provincia di Milano, finita con una sparatoria in cui sono rimaste ferite una guardia giurata e una bambina di cinque anni, ora sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio per estrarre parte dell'ogiva partita dalla pistola Smith & Wesson calibro 38 con matricola abrasa. (segue) Leggi su iltempo

