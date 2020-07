Juventus, vietato fallire con la Sampdoria: arrabbiata, non preoccupata (Di sabato 25 luglio 2020) Nuvoloni neri e carichi di cattivi presagi hanno accompagnato la Juventus da Udine a Torino. "La Luna vi rinfranca nel corpo, nello spirito e negli artigli. E voi vincerete, quasi, ogni competizione", ... Leggi su gazzetta

Con la Samp vietato fallire. Ma difficilmente la Juve ne sbaglia due di fila

La Juventus è volata a Torino giovedì sera subito dopo la sconfitta con l’Udinese e ieri ha fatto il solito lavoro di scarico. Arrabbiata sì, perché a nessuno (giocatori, staff tecnico e dirigenza) ha ...

