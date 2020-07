Inchiesta camici in Lombardia, indagato Fontana. L’avvocato: “Il suo un intervento virtuoso, non malizioso” (Di sabato 25 luglio 2020) Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’Inchiesta sulla fornitura di 75mila camici del valore di mezzo milione di euro che, in piena emergenza coronavirus, la centrale acquisti della Regione, Aria, ha affidato alla Dama, la società di Andrea Dini, che è il cognato del governatore. Per ora, invece, sono escluse eventuali responsabilità di Roberta Dini, la moglie di Fontana, che detiene il 10% delle quote di Dama. Erano già indagati in questa Inchiesta lo stesso Andrea Dini e Filippo Dongiovanni, direttore generale uscente di Aria.Gli inquirenti cercano di capire se Fontana abbia avuto un ruolo attivo nel trasformare la fornitura di ... Leggi su blogo

