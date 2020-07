I Goonies, la confessione di Chunk è ispirata ad uno scherzo di Steven Spielberg (Di sabato 25 luglio 2020) La confessione di Chunk trasse ispirazione direttamente da uno scherzo a cui aveva preso parte Steven Spielberg, a differenza di quanto dichiarò Jeff Cohen. Nei contenuti extra del DVD de I Goonies, Jeff Cohen, che nella pellicola interpreta Lawrence Chunk Cohen, afferma che la confessione di vomitare dal balcone del cinema, ovvero una delle scene più celebri del film, non si basa su eventi accaduti realmente a nessuno dei membri della produzione. Questa sua dichiarazione non è corretta, infatti, secondo quanto dichiarato in un'intervista, alla base della storia del teatro c'era uno scherzo accaduto realmente a cui aveva preso parte Steven Spielberg, il produttore esecutivo della ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? I Goonies, la confessione di Chunk è ispirata ad uno scherzo di Steven Spielberg -

Ultime Notizie dalla rete : Goonies confessione I Goonies, la confessione di Chunk è ispirata ad uno scherzo di Steven Spielberg Movieplayer.it I Goonies, la confessione di Chunk è ispirata ad uno scherzo di Steven Spielberg

La confessione di Chunk trasse ispirazione direttamente da uno scherzo a cui aveva preso parte Steven Spielberg, a differenza di quanto dichiarò Jeff Cohen. Nei contenuti extra del DVD de I Goonies, J ...

La confessione di Chunk trasse ispirazione direttamente da uno scherzo a cui aveva preso parte Steven Spielberg, a differenza di quanto dichiarò Jeff Cohen. Nei contenuti extra del DVD de I Goonies, J ...