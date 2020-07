GP Andalusia, FP3 MotoGP: Vinales non molla, Marquez in Q1 (Di sabato 25 luglio 2020) Si inizia a fare sul serio a Jerez de la Frontera nelle FP3 di questa mattina che hanno stilato la classifica dei piloti che oggi alle 14:00 avranno l'ingresso diretto in Q2. A firmare il giro più ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

MotoGP 2020: MotoGP Andalusia 2020, FP3: Super Vinales, Marquez eroico, ma 20°

JEREZ - Il Marcziano è tornato in pista, ma che dolore. A 6 giorni dal brutto incidente e dalla frattura all’omero destro, operato martedì a Barcellona, Marquez è risalito sulla Honda e ha partecipato ...

Moto2 | Gp Jerez FP3: Martin il migliore, bene Baldassarri

Moto2 Gp Andalusia Prove Libere 3 – Jorge Martin ha ottenuto il miglior tempo della terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Andalusia, terza tappa della Moto2 2020. Il pilota del t ...

