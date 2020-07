Glik, ci siamo: lunedì sarà a Benevento (Di sabato 25 luglio 2020) Benevento - Il Benevento continua a pianificare la prossima Serie A . Dopo la "delusione" Loic Remy , con l'accordo per l'attaccante saltato a causa dei problemi emersi nelle visite mediche, ... Leggi su corrieredellosport

BENEVENTO - Il Benevento continua a pianificare la prossima Serie A. Dopo la "delusione" Loic Remy, con l'accordo per l'attaccante saltato a causa dei problemi emersi nelle visite mediche (nonostante ...Erano state inizialmente fissate per questa settimana le visite mediche di Kamil Glik, ma l’arrivo di un nuovo allenatore al Monaco ha finito inevitabilmente per dilatare i tempi, senza però compromet ...