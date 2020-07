Furia Toninelli su Salvini: “Va in giro a straparlare per coprire i suoi continui disastri” (Di sabato 25 luglio 2020) “Salvini, nelle sue vacanze itineranti per l’Italia, va in giro a straparlarlare del buongoverno del centrodestra. Se il riferimento è la Lombardia siamo alle comiche. È evidente che attacca tutti per cercare di distrarre l’attenzione dalla Lega e dai suoi continui disastri“. Così, su twitter, l’ex ministro Danilo Toninelli, che attacca il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su sportface

TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: A furia di dire #Lamorgesedimettiti forse ci abbiamo indovinato. Si parla di rimpasto di governo e la ministra dell'In… - trevi_vito : RT @GiancarloDeRisi: A furia di dire #Lamorgesedimettiti forse ci abbiamo indovinato. Si parla di rimpasto di governo e la ministra dell'In… - mimmoalba1 : RT @GiancarloDeRisi: A furia di dire #Lamorgesedimettiti forse ci abbiamo indovinato. Si parla di rimpasto di governo e la ministra dell'In… - Paolo65497103 : RT @GiancarloDeRisi: A furia di dire #Lamorgesedimettiti forse ci abbiamo indovinato. Si parla di rimpasto di governo e la ministra dell'In… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Toninelli Furia Toninelli su Salvini: "Va in giro a straparlare per coprire i suoi continui disastri" Sportface.it La distanza abissale tra realtà e populismo (di G. Fauceglia)

Proverò a svolgere un ragionamento sulla vicenda Autostrade, semplificando e tenendo conto delle difficoltà tecniche che necessariamente l’argomento impone. Il giorno stesso della tragica vicenda del ...

Salvini: «Questo governo mette in pericolo l'Italia: si moltiplicano i casi di immigrati positivi al virus»

«Mentre aumentano gli sbarchi, con 8.087 arrivi dal primo gennaio 2020 al 10 luglio 2020 contro i 3.165 dello stesso periodo di un anno fa, si moltiplicano i casi di immigrati positivi al virus, Lampe ...

Proverò a svolgere un ragionamento sulla vicenda Autostrade, semplificando e tenendo conto delle difficoltà tecniche che necessariamente l’argomento impone. Il giorno stesso della tragica vicenda del ...«Mentre aumentano gli sbarchi, con 8.087 arrivi dal primo gennaio 2020 al 10 luglio 2020 contro i 3.165 dello stesso periodo di un anno fa, si moltiplicano i casi di immigrati positivi al virus, Lampe ...