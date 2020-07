Desiderate un ventre piatto? Provate con rimedi naturali, ma non solo! (Di sabato 25 luglio 2020) Desiderate un ventre piatto e una pancia asciutta? Provate con i rimedi naturali! Spesso a causa della cattiva alimentazione, dello stress, di uno scorretto ritmo della vita, l’addome si gonfia a dismisura, ed è un segnale da non sottovalutare perché potrebbe portare a infiammazioni al fegato e all’intestino. Per contrastare questo problema e accelerare il metabolismo, esistono tanti rimedi naturali. Curiose? Iniziamo! 1. Desiderate un ventre piatto? Fate attività fisica Si sa, per sgonfiare la pancia e perdere quel chiletto di troppo fastidioso, è importante fare attività fisica, con costanza, pazienza ed impegno! Tranquille, non dovrete iscrivervi ... Leggi su pianetadonne.blog

