Xbox Series X: più della metà dei giochi next-gen presentati all'Xbox Games Showcase non arriverà su Xbox One? (Di venerdì 24 luglio 2020) Microsoft stava convincendo i giocatori che non avrebbero avuto bisogno di un hardware next-gen per giocare ai giochi Xbox Series X. Ebbene, forse non sarà così: la metà dei giochi di nuova generaziOne presentati ieri, incluso Forza, probabilmente non arriverà su Xbox One.Il che suggerisce che alcuni di questi giochi non usciranno davvero per molto tempo - o forse Microsoft ha già infranto una grande promessa fatta proprio la scorsa settimana.Da anni Microsoft lavora per un futuro in cui non è necessario acquistare l'ultima console per giocare ai giochi ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : La tua storia non si è ancora conclusa. Speriamo tu abbia una penna con te, preferibilmente fatta con una piuma.… - Multiplayerit : PS5 VS Xbox Series X, lo show Sony giudicato migliore in un sondaggio su Twitter - Multiplayerit : Xbox Game Showcase: tutti gli annunci e i trailer della presentazione di Xbox Series X - Eurogamer_it : Microsoft ha già infranto la sua promessa? metà dei giochi next-gen presentati forse solo su #XboxSeriesX. - leganerd : Avowed, il trailer del nuovo gioco di Obsidian Entertainment per Xbox Series X ? -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Xbox Series X: da Forza Horizon 4 a Gears 5 e Ori, ecco i giochi ottimizzati su nextgen Everyeye Videogiochi Xbox Series X: i titoli World Premiere in arrivo

Nel corso dell’evento XBox Game Showcase 2020 tenutosi ieri sera alle ore 18:00, Microsoft ha presentato i primi titoli “World Premiere” per console. Nel corso dell’evento Xbox tenutosi ieri sera, la ...

I migliori videogiochi Xbox One

In attesa di scoprire tutte le novità relative a Xbox Series X, sopratutto riguardanti i giochi che saranno disponibili anche grazie alla presentazione Xbox Games Showcase imminente, è giunto il momen ...

Nel corso dell’evento XBox Game Showcase 2020 tenutosi ieri sera alle ore 18:00, Microsoft ha presentato i primi titoli “World Premiere” per console. Nel corso dell’evento Xbox tenutosi ieri sera, la ...In attesa di scoprire tutte le novità relative a Xbox Series X, sopratutto riguardanti i giochi che saranno disponibili anche grazie alla presentazione Xbox Games Showcase imminente, è giunto il momen ...