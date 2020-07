Sta arrivando la settimana più calda dell'estate 2020 (Di venerdì 24 luglio 2020) Lo scrive ilmeteo.it. A partire dalla giornata di lunedì 27 il famigerato anticiclone tropicale tornerà a riprendersi la scena allungando la sua influenza dall'interno del continente africano, il ... Leggi su globalist

valentinacara9 : RT @martinoloiacono: Dopo il capolavoro sulle mascherine, sta arrivando anche il trionfo sui banchi. Se sarà apoteosi, dovremo solo ringra… - gvcmkvh : RT @sottonapertommo: Sta arrivando il delirio,me lo sento - alixee05 : RT @sottonapertommo: Sta arrivando il delirio,me lo sento - sottonapertommo : Sta arrivando il delirio,me lo sento - MeucciGrazia : Il pomeriggio sta giungendo a termine e sta arrivando la sera ... Le persone si riuniscono x trascorrere del tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta arrivando

vigamusmagazine

Con un accordo tra Rai Cinema e Sony Interactive Entertainment Italia, i contenuti in Virtual Reality prodotti da Rai Cinema saranno disponibili su PlayStation Store. Di quali contenuti stiamo parland ...La decisione arriva dopo che nei giorni scorsi da più parti era stato sollevato il timore per eventuali focolai “di ritorno” nel nostro Paese a causa del boom di contagi registrato in Romania. Nella ...