Risaltare l’abbronzatura con il make up: ecco svelati tutti i segreti! (Di venerdì 24 luglio 2020) Ebbene sì, esistono alcuni trucchetti che permettono di Risaltare l’abbronzatura e renderla davvero meravigliosa! Non preoccupatevi, non dovrete procurarvi infiniti prodotti, creme e cosmetici di vario genere. Ve ne basteranno pochi ma fondamentali che grazie ai seguenti consigli, renderanno la vostra tintarella invidiabile da chiunque! ecco come enfatizzarla, in modo velocissimo e davvero semplice, con il nostro amato make up! Curiose? Iniziamo! 1. Risaltare l’abbronzatura con ombretti vivaci e ricchi di colore Dite addio a colori spenti e opachi, ma date il benvenuto alla saturazione! Se amate il trucco occhi, ideale per Risaltare l’abbronzatura è applicare ombretti vivaci, come il giallo, il blu elettrico, il rosso e tantissimi altri! Potete anche utilizzare quelli ... Leggi su pianetadonne.blog

