Piero Angela, la rivelazione: difficoltà nelle riprese di Superquark (Di venerdì 24 luglio 2020) Non c’è scusa che tenga: l’arrivo dell’estate invoca l’inizio di una nuova stagione di Superquark. Non è bastata una pandemia globale ad arrestare le riprese dello storico programma condotto da Piero Angela. Il conduttore e divulgatore, che ha recentemente svelato il segreto del suo successo, è così tornato su Rai 1 a intrattenere il suo pubblico ogni mercoledì sera con 7 puntate nuove di zecca. La loro registrazione tuttavia è stata densa di difficoltà, come ha rivelato lo stesso Angela nel corso di un’intervista a Tele Più. Gli inviati di Superquark in difficoltà La sera del 15 luglio è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Superquark, il celebre ... Leggi su thesocialpost

SuperQuarkRai : “Sbucciare o non sbucciare? Questo il dilemma!” Piero Angela #Superquark - chetempochefa : 'Mia nonna si chiamava Angela Angela' L'incontro imperdibile di Piero Angela con la nostra @lucianinalitti a… - FinarMariasole : RT @chetempochefa: 'Mia nonna si chiamava Angela Angela' L'incontro imperdibile di Piero Angela con la nostra @lucianinalitti a #CTCF da… - giap87625642 : RT @chetempochefa: 'Mia nonna si chiamava Angela Angela' L'incontro imperdibile di Piero Angela con la nostra @lucianinalitti a #CTCF da… - alinatede : RT @chetempochefa: 'Mia nonna si chiamava Angela Angela' L'incontro imperdibile di Piero Angela con la nostra @lucianinalitti a #CTCF da… -