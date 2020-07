"Ho appena firmato un'ordinanza". Speranza, altra quarantena: ecco a chi tocca (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto Speranza lancia un altro annuncio: "Ho appena firmato un'ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza". Il ministro della Salute ha anche commentato lo stato d'emergenza prorogato, con ogni probabilità, fino al 31 ottobre: "L'orientamento del Governo è che non siamo fuori da questa vicenda. Stiamo molto meglio di prima, non siamo più nella tempesta di marzo, ma ancora c'è bisogno di tutta una serie di norme, regole, elementi di sicurezza che sono connessi a questa stagione straordinaria". Per Speranza si tratta "di una ... Leggi su liberoquotidiano

