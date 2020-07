Esodo estivo - Traffico di agosto, c'è un week end da bollino nero (Di venerdì 24 luglio 2020) Con il graduale allentamento del lockdown è ripartito anche il Traffico estivo. Per consentire agli automobilisti di affrontarlo al meglio e di pianificare le partenze, Viabilità Italia ha presentato il consueto Piano dei Servizi: un elenco che nel caso dell'Esodo 2020 include diversi bollini rossi e anche uno nero, previsto per l'8 agosto. Rosso e nero. Nel Piano di Viabilità Italia, organismo istituito presso il ministero dellInterno e guidato dal direttore del servizio di polizia stradale, è inserito il calendario con le previsioni del Traffico, evidenziate dai consueti bollini: quest'anno, spicca il nero della mattina di sabato 8 agosto, momento nel quale si ... Leggi su quattroruote

