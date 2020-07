Elton John l’ex moglie chiede un maxi risarcimento (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ex moglie della pop star Elton John Renate Blauel, ha chiesto un risarcimento di circa 3 milioni di sterline sostenendo che il cantante abbia infranto i termini del loro accordo di divorzio. La Blauel, ingegnere del suono che è stata sposata con la star per quattro anni, gli sta facendo causa per alcuni passaggi che la riguardano nel libro di memorie di Elton John ‘Mè e nel film ‘Rocketman’. Blauel afferma che entrambi i lavori rivelano dettagli del loro matrimonio, contravvenendo all’accordo di riservatezza fatto quando divorziarono nel 1988. E che queste rivelazioni le hanno creato problemi di salute mentale. Gli avvocati di Elton John hanno riconosciuto l’esistenza dell’accordo di divorzio ma ... Leggi su people24.myblog

