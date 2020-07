Calcio: De Ligt 'delusi, ma mancano solo tre punti' (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - TORINO, 24 LUG - "Risultato deludente…Teniamo la testa alta! mancano ancora 3 punti". La sconfitta contro l'Udinese brucia in casa Juventus e Marrhijs De Ligt, nel suo commento social, non lo ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #UdineseJuve 2-1: De Ligt, Nestorovski e Fofana, festa scudetto rinviata - Gazzetta_it : #moviola #gazzetta Juve graziata: #DeLigt, è mani in area. E anche #Milinkovic in Lazio-Cagliari... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: De Ligt 'delusi, ma mancano solo tre punti' Difensore olandese dopo la sconfitta della Juve a Udine - Ansa_Fvg : Calcio: De Ligt 'delusi, ma mancano solo tre punti'. Difensore olandese dopo la sconfitta della Juve a Udine #ANSA - erroriarbitrali : RT @Gazzetta_it: #moviola #gazzetta Juve graziata: #DeLigt, è mani in area. E anche #Milinkovic in Lazio-Cagliari... -