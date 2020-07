Zanetti e i complimenti alla Juve per il nono scudetto consecutivo: pare una bufala (Di giovedì 23 luglio 2020) Stanno girando moltissimo sui social le presunte dichiarazioni di Zanetti a proposito del nono scudetto della Juve ormai certo. L'ex Capitano dell'Inter ed attualmente vicepresidente della società nerazzurra, infatti, avrebbe deciso di mettere da parte la grande rivalità che c'è tra queste due squadre e di complimentarsi con gli avversari di sempre. Un gesto sulla carta di grande sportività, se vogliamo utile per mettere da parte anche alcune tensioni sempre evidenti sui social tra le due tifoserie. Soprattutto dopo lo scandalo di Calciopoli del 2006. La vicenda di oggi, però, ricorda in parte quella che ho portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa, a proposito delle presunte dichiarazioni di Vieri nei confronti di Antonio Conte, dopo le interviste in cui ... Leggi su optimagazine

Cerchiamo dunque di approfondire la questione. La storia di Zanetti sui complimenti alla Juve per il nuovo scudetto In particolare, il meme che circola in queste ore ci riporta alcune parole di ...

