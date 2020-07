Zanardi, non diremo più nulla su di lui, i medici hanno deciso (Di giovedì 23 luglio 2020) La prima giornata dell’ex pilota di F1 Alex Zanardi trasferito nella clinica di Villa Beretta per la riabilitazione. Con il sostegno della moglie Daniela e del figlio Niccolò, circondati da amici e fan. Prevarrà tuttavia il silenzio. “Non ci saranno bollettini medici informativi” Tra la camera di Alex e i suoi familiari che attendono in … L'articolo Zanardi, non diremo più nulla su di lui, i medici hanno deciso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

VanityFairIt : «Non è più in pericolo di vita. Io e mamma gli parliamo. Sarà un percorso lungo, ma la strada ora è in discesa»… - Gazzetta_it : Nella stanza di #Zanardi: 'Non è sempre cosciente, fatica a tenere aperti gli occhi' - Eurosport_IT : Dai Alex, non smettere di lottare! ?? #Zanardi - Stefy71nek : Luca Poli, il cappellano del centro riabilitativo: 'Alex è cosciente un po' sì e un po' no, a momenti. Ha fatto un… - SharkRadioNet : RT @mondotriathlon: NICCOLÒ ZANARDI: 'PAPÀ ALEX NON È PIÙ IN PERICOLO DI VITA'! «Papà sta un pochino meglio. I medici ci hanno spiegato nei… -