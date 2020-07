Traffico Roma del 23-07-2020 ore 08:30 (Di giovedì 23 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione con voi Sonia cerquetani ancora disagi per incidente su via Tiburtina code tra Settecamini raccordo anulare nelle due direzioni filema Traffico intenso sulle percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso Roma centro altre code sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra casino in esterna tra Prenestina e svincolo A24 sulla diramazione Roma sud e dell’auto soli con lei per entrare sul Raccordo Anulare rallentamenti sulla Pontina verso Roma da Pomezia a Castelrotto a nord della capitale il Traffico intenso sta provocando rallentamenti a tratti code verso Roma centro sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria altezza aeroporto ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Movida violenta a Trastevere, tre baby rapinatori finiscono in comunità

Nel caos della movida trasteverina compivano furti e rapine. Per questo tre minorenni sono stati collocati in una comunità, questa mattina, dai carabinieri della stazione Roma Trastevere. I militari h ...

Muore travolto da un'auto sulla Pontina a Terracina: il ciclista abitava a poca distanza

Tragedia della strada, ancora una vittima sulla Pontina nel tratto di strada alle porte di Terracina compreso tra San Vito e Borgo Hermada. Bruno Guerra è il ciclista che ha perso la vita ieri a causa ...

