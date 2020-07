Rock of Ages 3: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di giovedì 23 luglio 2020) Rock of Ages giunge al terzo capitolo, introducendo una novità molto interessante, ma di cosa si tratta? Scopritelo con la nostra Recensione, anticipandovi che il gioco è disponibile da qualche giorno su PC e Console. Rock of Ages 3 Recensione Rock of Ages 3 porta nuovamente sulle piattaforme menzionate il divertimento dei precedenti capitoli. Lo scopo del gioco è quello di costruire le difese della propria roccaforte, evitando che l’avversario la distrugga, in puro stile Tower Defense, lanciando e controllando allo stesso tempo un masso per annientare il nemico. Il terzo capitolo aggiunge svariati nuovi scenari, tanti contenuti estetici e l’editor per la creazione e condivisione dei livelli, il che giustifica ... Leggi su gamerbrain

tsukinoyomi : hjdfkg rock of ages was made a chilean dev team... viva chile mierda - DakenShadow : Ho aggiunto Rock of Ages 3: Make & Break alla mia collezione - GiocareOra : Rock Of Ages 3: Make & Break è ora disponibile - infoitscienza : Recensione Rock Of Ages 3 – Non lo conoscete, ma dovreste - GiocareOra : Rock Of Ages 3: Make & Break è ora disponibile -