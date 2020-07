PG Nationals Summer Split: SkyTV è media partner dei playoff (Di giovedì 23 luglio 2020) PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo, fissa un nuovo appuntamento per tutti i duellanti di League of Legends: i playoff del PG Nationals Summer Split, la competizione più prestigiosa per gli amanti del genere MOBA, da oggi si possono seguire anche in televisione grazie a SkyTV. Il titolo di Riot Games, che ospita battaglie virtuali da oltre 100 milioni di giocatori, da anni è il punto di riferimento per il panorama Esport internazionale. L’estate in arrivo si preannuncia memorabile non solo per tutti gli amanti dei giochi elettronici competitivi, ma anche per tutti gli abbonati Sky, che sarà media partner dell’evento. Gli appassionati potranno godersi tutti i momenti ... Leggi su gamerbrain

Se la tendenza dovesse essere confermata, e le palle utilizzate nei “summer-training” sembrano confermare questa ... Ma quali saranno le squadre protagoniste del 2020? I Nationals riusciranno a ...

Nonostante i CyberGround siano usciti sconfitti dai playoff del PG Nationals, possono essere contenti perché sono stati capaci di costruire, in breve tempo, un progetto vincente. All’inizio della stag ...

