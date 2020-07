Noemi: 18 anni a killer, 14 a fratello (Di giovedì 23 luglio 2020) ANSA, - NAPOLI, 23 LUG - Il gup di Napoli Vincenzo Caputo, 24esima sezione penale,, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione Armando Del Re e a ... Leggi su corrieredellosport

