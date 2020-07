Choc in spiaggia, poliziotto si getta in acqua e salva un bambino da uno squalo (Di giovedì 23 luglio 2020) Il poliziotto vede lo squalo vicino al bambino, entra in acqua e salva il ragazzino. Il video diffuso su Facebook dalla polizia di Cocoa Beach, in Florida, documenta l’intervento dell’agente Adrian Kosicki. Il poliziotto, dalla spiaggia, vede una pinna a pochi metri da un bambino che è in acqua su un materassino. Kosicki entra in acqua e trascina rapidamente il bambino sulla riva. L’episodio è accaduto lo scorso 16 luglio in una zona, la contea di Brevard, che conta il secondo maggior numero di attacchi in Florida. Lo stato americano da luglio a ottobre – a causa dell’aumento della temperatura dell’acqua e dell’elevata presenza di ... Leggi su caffeinamagazine

