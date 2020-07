Bilancio, Parlamento Ue: centrodestra diviso. Pd e M5S separati dal Mes (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Parlamento Ue ha votato una risoluzione sulle conclusioni del Consiglio europeo relative all’accordo sul Recovery Fund e sul Bilancio Ie per il 2021-2027. La risoluzione è stata votata a larga maggioranza. “Le conclusioni del Consiglio europeo rappresentano soltanto un accordo politico tra i capi di Stato e di governo e il Parlamento non è … L'articolo Bilancio, Parlamento Ue: centrodestra diviso. Pd e M5S separati dal Mes proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

