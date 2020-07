Al via l’ecobonus per l’acquisto di moto e scooter a impatto zero (Di giovedì 23 luglio 2020) (Foto: Corbis)Con la recente conversione in legge del decreto Rilancio, entra nel vivo la campagna di incentivi messi in campo dal governo per sostenere la mobilità green in Italia. In attesa della definizione dei decreti attuativi per le agevolazioni nazionali previste sull’acquisto di auto elettriche e ibride, che dovrebbero essere disponibili da agosto, a partire dal 22 luglio è già possibile richiedere l’ecobonus per chi scegli di acquistare moto e scooter elettrici o ibridi con o senza rottamazione. Al momento, sulla piattaforma dedicata ecobonus.mise.gov.it è possibile prenotare il bonus soltanto se si sceglie di rottamare un veicolo inquinante, ma il ministero dello Sviluppo economico fa sapere che a breve sarà possibile prenotare il bonus anche per gli acquisti senza rottamazione. Quanto ... Leggi su wired

