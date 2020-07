Wall Street parte in moderato rialzo (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Wall Street avvia la seduta in lieve rialzo, nonostante il riemergere di tensioni geopolitiche fra USA e Cina e la nuova impennata dei contagi negli Stati uniti. Il Dow Jones avanza a 26.906 punti; piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.266 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,43%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,23%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+0,68%), sanitario (+0,54%) e materiali (+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,17%) e utilities (-0,43%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Pfizer (+3,05%) dopo l’annuncio di un accordo con il Governo per la fornitura fino a 600 dosi di vaccino anti-Covid. Bene anche McDonald’s (+1,78%), IBM (+1,72%) e 3M ... Leggi su quifinanza

Sabylz : RT @MilanoFinanza: Wall Street sulla parità. Milano in calo con lo spread a quota 152 - MilanoFinanza : Wall Street sulla parità. Milano in calo con lo spread a quota 152 - tvbusiness24 : #WallStreet debole, il #DowJones è piatto con un -0,06%, l’S&P500 è poco mosso con un +0,06% mentre il #NASDAQ cerc… - comunica_rp : Snapchat crolla a Wall Street. I ricavi crescono ma scatta il warning sul terzo trimestre - astaniscia86 : Le richieste di più di 280 giornalisti del Wall Street Journal per ricreare fiducia nei lettori e aumentare la cred… -