Traffico Roma del 22-07-2020 ore 08:00 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto buona Al momento la situazione sul grande raccordo anulare con dei rallentamenti solo in carreggiata interna tra Roma sud e Appia non ci sono particolari problemi sulla tangenziale rallentamenti Invece sul percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini e lo svincolo per la tangenziale ricordiamo poi lavori su via Ardeatina all’altezza di via Delle cornacchiole ancora tra via di torricola ed il grande raccordo anulare nelle due direzioni tra figata la Pontina con code tra Pomezia e Castel Romano verso l’Eur Cambiamo argomento per lavori Ai Binari di viale delle Milizie ricordiamo che fino al prossimo 7 agosto i tram della linea 19 sono sostituiti da bus navetta tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento deviazioni per le linee bus di zona nuovi lavori ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 08:14 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - romadailynews : Traffico Roma del 22-07-2020 ore 08:00: Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben… - muoversincampan : Sull’A1 Roma Napoli l‘intensità del traffico rallenta i veicoli tra Napoli Centro Direzionale e il bivio A3 verso N… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Vasto rogo in provincia di Potenza, il bosco a ridosso del centro abitato va a fuoco

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 14.10 circa sono intervenuti in contrada Canali località Tito per incendio bosco e sterpaglie a ridosso del centro abitato. Sul posto anc ...

Antonella Clerici nell’orto e poi nel pensatoio, è tutto più bello nella casa nel bosco (Foto)

Tra natura, tramonti e animali per Antonella Clerici nella casa nel bosco non poteva mancare l’orto (foto). Melanzane, fiori di zucca, pomodori di vario tipo e i peperoncini verdi, tutto nel cesto, tu ...

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Potenza alle ore 14.10 circa sono intervenuti in contrada Canali località Tito per incendio bosco e sterpaglie a ridosso del centro abitato. Sul posto anc ...Tra natura, tramonti e animali per Antonella Clerici nella casa nel bosco non poteva mancare l’orto (foto). Melanzane, fiori di zucca, pomodori di vario tipo e i peperoncini verdi, tutto nel cesto, tu ...