Le notti magiche di Poltu Quatu (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una notte magica avvolta nel mistero, è questa l’idea per l’intrattenimento serale che il Grand Hotel Poltu Quatu (5 stelle lusso) porta in scena in questa nostra estate italiana. E la segretezza non deve stupire, perché “Poltu Quatu” in sardo significa proprio “porto nascosto”. In questo fiordo esclusivo, il Gruppo Pulcini ha creato un’oasi di magia, che accompagna il visitatore dalla mattina alla sera. Si passa dal mare cristallino con natura mozzafiato alle serate indimenticabili tra musica e spettacoli, accompagnati da un’esclusiva selezione di luxury cocktails e piatti gourmet. Si chiama THE BOX Poltu Quatu, un’esclusiva esperienza culinaria che si fonde con il divertimento live, di artisti e ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : notti magiche Stelle e pianeti: notti magiche in quota ad ammirare il cielo La Stampa Notti magiche nel teatro fatto di paglia

Tornano dal 23 luglio al 22 agosto ‘Le Notti delle Sementerie’, rassegna giunta alla quinta edizione, con dieci spettacoli di teatro contemporaneo nella cornice del teatro di Paglia sotto le stelle.

Notte magica con Fellini e letture sul Parterre

1 CinemaSarà Amarcord di Federico Fellini, in una versione restaurata dalla Cineteca diBologna, a inaugurare stasera “Notti Magiche”, la rassegna di cinema all’aperto che fino al 13 agosto a Montulive ...

