I miliardi Ue per ferrovie, digitale e sanità (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le risorse in arrivo serviranno a potenziare le infrastrutture, a rinnovare le scuole e a incentivare la transizione ecologica. Leggi su quotidiano

borghi_claudio : Il fondo passa da 500 a 390 miliardi ma i nostri giornali dicono che i soldi per l'Italia aumentano ?? Preparate i s… - CottarelliCPI : Raggiunto l’accordo per 209 miliardi all'Italia e c’è già chi lo critica. Ne volevamo di più! Non volevamo prestiti… - DaniloToninelli : Approvato piano di rilancio UE da 750 miliardi di cui 209 andranno all’Italia. Un importo ancora maggiore di quanto… - DaustoC : RT @cris_cersei: 2 miliardi per inutili banchi colorati, mentre le scuole cascano a pezzi e mancano i docenti. Non vedo l'ora di vedere chi… - s3lenophile : RT @THEREALMYSSKETA: MA LO DICIAMO CHE GIUSEPPI HA LETTO IL MIO TWEET DI IERI E HA FATTO SENTIRE MILANO SUSHI E COCA AI VERTICI UE COME GAR… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardi per Con l’emergenza, debito già oltre 100 miliardi. E crescerà con i nuovi prestiti Il Sole 24 ORE Il Miur chiarisce sui banchi monoposto: "Lo ha chiesto il Comitato tecnico scientifico"

Il Codacons è pronto a bloccare la gara d’appalto depositando un esposto alla Corte dei Conti. Le opposizioni vogliono presentare un’interrogazione parlamentare. La vicenda dei nuovi banchi monoposto, ...

Eni-Nigeria, chiesti 8 anni per Descalzi e Scaroni

(Teleborsa) - La Procura di Milano, rappresentata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, con il pm Sergio Spadaro, ha chiesto al Tribunale del capoluogo lombardo 8 anni di carcere per l'Ad di Eni ...

Il Codacons è pronto a bloccare la gara d’appalto depositando un esposto alla Corte dei Conti. Le opposizioni vogliono presentare un’interrogazione parlamentare. La vicenda dei nuovi banchi monoposto, ...(Teleborsa) - La Procura di Milano, rappresentata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, con il pm Sergio Spadaro, ha chiesto al Tribunale del capoluogo lombardo 8 anni di carcere per l'Ad di Eni ...