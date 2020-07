Gli immigrati “invadono” Roma, esplode la rabbia dei residenti: «Nessuno controlla se sono infetti» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Comune “se ne lava le mani”. Il governo è il primo responsabile. A Roma i cittadini del centro, e specie quelli che vivono intorno a Termini e alle Mura Aureliane, non ne possono più. Ogni giorno che passa la favela popolata da migranti si allarga, tra degrado ed elevati rischi sanitari. “Questa è la fine che fanno gli stranieri che sbarcano sulle nostre coste, diventano invisibili e finiscono a vivere in mezzo alla strada, esponendo tutti noi al rischio di nuovi focolai”, si sfoga Augusto Caratelli, presidente del Comitato Difesa Esquilino-Monti. “Quelli del Comune se ne lavano le mani” A tornare sul tema di questa nuova baraccopoli, cresciuta durante il lockdown, è Il Giornale, che al caso dedica una sorta di inchiesta a puntate. “Abbiamo segnalato questa situazione ... Leggi su secoloditalia

