F1, in Catalogna aumentano i casi di contagio: GP Spagna in dubbio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Programmato come sesta tappa del Mondiale di Formula 1, il Gran Premio di Spagna ora rischia la cancellazione. L’appuntamento del 14-16 agosto sul Circuit de Catalunya di Barcellona è in forte dubbio a seguito del sensibile aumento di casi positivi al Covid-19 in Catalogna. Liberty Media, in comune accordo con le autorità governative, nei prossimi giorni potrebbe decidere di annullare l’impegno catalano cercando di rimpiazzare la tappa con due ipotesi a propria disposizione. La prima riguarda Silverstone e dunque una terza gara di fila in Gran Bretagna, la seconda invece riguarda Hockenheim, attualmente esclusa dal calendario. Leggi su sportface

L'incubo Coronavirus torna a spaventare la Spagna. Si sta infatti registrando una nuova impennata di contagi che riporta il Paese ai livelli che si registravano nella metà di maggio, quando le misure ...

Aumentano in Spagna i focolai di Coronavirus. Secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie nel Paese – riporta La Vanguardia – sono 224, ovvero 23 casi in più rispetto all’altro ieri, con 2.

