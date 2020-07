Editoriale CdM: "Serve un bomber, lo dicono i numeri. Non è un caso che Osimhen..." (Di mercoledì 22 luglio 2020) "Le ambizioni si costruiscono attorno a un grande centravanti, e il Napoli in questo girone di ritorno (per punti fatti è secondo soltanto all’ Atalanta) ne ha acquisito ancor più consapevolezza: 27 gol in 15 partite, l&rsquo ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Editoriale CdM CdM - Cedere Milik alla Juventus sarebbe un errore, ai tifosi del Napoli non serve la delusione di un Higuain-bis CalcioNapoli24 Editoriale CdM: "Serve un bomber, lo dicono i numeri. Non è un caso che Osimhen..."

"Le ambizioni si costruiscono attorno a un grande centravanti, e il Napoli in questo girone di ritorno (per punti fatti è secondo soltanto all’ Atalanta) ne ha acquisito ancor più consapevolezza: 27 g ...

L'editoriale di Roberto Napoletano l'ALTRAVOCE dell'ITALIA Ma la Cdp non è la grande Iri

Autostrade, lo Stato ricompra la società: ?resta aperto il nodo del prezzo. Autostrade, niente revoca: ecco il piano. Peccato che tra i dem c'è chi nota come nell'operazione Conte non abbia esitato a ...

"Le ambizioni si costruiscono attorno a un grande centravanti, e il Napoli in questo girone di ritorno (per punti fatti è secondo soltanto all’ Atalanta) ne ha acquisito ancor più consapevolezza: 27 g ...Autostrade, lo Stato ricompra la società: ?resta aperto il nodo del prezzo. Autostrade, niente revoca: ecco il piano. Peccato che tra i dem c'è chi nota come nell'operazione Conte non abbia esitato a ...