DAYDREAMER, anticipazioni puntata 23 luglio: il BACIO tra CAN e SANEM (Di mercoledì 22 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di giovedì 23 luglio 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2020Pur di non lasciare soli Can e Polen, SANEM si impegna per allestire una festa a sorpresa per il compleanno della rivale, contando sull’aiuto dello strampalato Ceycey. Tuttavia, il piano della giovane viene presto compromesso da una rivelazione di Gulitz, che le fa presente che presto Polen e Can andranno a convivere. Non intuendo che Gulitz ha frainteso tutto quanto, SANEM decide quindi di non presentarsi al party e preferisce fare compagnia a Ceycey, che si è recato nel teatro dove ha avuto luogo il 40° anniversario della Fikri ... Leggi su tvsoap

