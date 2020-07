Chi è Francesca Dall’Olio, la moglie di Gianluca Grignani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesca Dall’Olio è la moglie del cantante Gianluca Grignani. Il loro amore è iniziato diversi anni fa, sul set del video de La Fabbrica di Plastica, brano principale del disco che, nel 1996, ha segnato il ritorno sulle scene di un Grignani allora reduce dal successo sanremese di Destinazione Paradiso, brano con cui ha incantato l’Ariston nel 1995 (anno della conduzione di Pippo Baudo affiancato da Anna Falchi e da Claudia Koll). Francesca, classe 1972, è una fotografa di talento ed è convolata a nozze con il cantante milanese nel 2003. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Johanna. La Dall’Olio – il cui matrimonio, stando a quanto riportato sulle pagine di Dagospia, sarebbe giunto al ... Leggi su dilei

