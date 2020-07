Capua, netturbino ferma bambina in strada e tenta di violentarla in auto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Deve rispondere del reato di abusi sessuali su minore un netturbino di Capua. Secondo la denuncia, avrebbe palpeggiato una ragazzina dopo averle dato un passaggio sulla sua auto e avrebbe tentato di violentarla. Capua, netturbino tenta di violentare una ragazzina: denunciato Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato da Casertace.it, l’uomo avrebbe intercettato la giovanissima … L'articolo Capua, netturbino ferma bambina in strada e tenta di violentarla in auto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

