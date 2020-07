Calcio: Juventus a Udine a caccia dello scudetto (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - La Juventus ha le porte spalancate verso il nono scudetto consecutivo e, se l'Inter non dovesse fare punti con la Fiorentina, potrebbe scrivere la parola fine a questo ... Leggi su corrieredellosport

JUVENTUS-LAZIO 2-1 Risultato finale Ronaldo (51') Ronaldo (54') Immobile (83') Cristiano Ronaldo nella storia: è il primo giocatore a segnare almeno 50 gol in A, Liga e Premier Inter, ecco Conte: 'La Juve è la migliore, guardiamo a loro' Dybala leader Juve: assist da uomo squadra Juve, Higuain è preoccupato: ecco il motivo

Il Tweet di Biasin sulla Juve. No, per Fabrizio Biasin il migliore in campo della ... Il riferimento è alla rete del raddoppio siglata da Zlatan Ibrahimovic poco dopo il calcio di rigore del pareggio ...La Juventus batte la Lazio nell'ultimo match della 34esima e sale a +8 sull'Inter, ipotecando di fatto lo Scudetto. Allo Stadium finisce 2-1 per i bianconeri. Sugli scudi il solito Cristiano Ronaldo, ...