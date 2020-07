Brescia, memoriale per le vittime Covid a 2.670 metri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Brescia, 22 luglio 2020 - Da ieri in cima al Palone di Torsolazzo , a 2.670 metri, è stata posata una grande croce in acciaio corten, un materiale che, dopo essersi rivestito di una patina di ruggine, ... Leggi su ilgiorno

Brescia, 22 luglio 2020 - Da ieri in cima al Palone di Torsolazzo ... e con lui tutte le vittime del virus. Il memoriale è stato realizzato dall'artista Ivan Mariotti e trasportato in vetta a pezzi ...

In cima al Palone di Torsolazzo, a 2.670 metri, è stata posata una grande croce in acciaio cor-ten, un materiale che, dopo essersi rivestito di una patina di ruggine, rimane inalterato per decenni sen ...

