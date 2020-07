Zotta: scadenza Isee prorogata al 30 settembre (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “A partire dall’anno scolastico 2020/2021, la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e del relativo Isee ai fini delle agevolazioni tariffarie per la refezione scolastica potra’ avvenire entro il 30 settembre dietro pagamento delle maggiorazioni previste dalla normativa vigente. Lo ha stabilito poco fa l’Assemblea Capitolina, che ha approvato una proposta di integrazione alla delibera n.117/2018 da me presentata in qualita’ di prima firmataria.” “Il termine ordinario per la presentazione dei documenti citati resta comunque fissato al 31 luglio, con la previsione di una deroga fino al 30 settembre consentita solo previa corresponsione di una penale i cui importi sono prefissati a livello normativo. Con tale atto, Roma Capitale intende venire incontro a tutti gli utenti ... Leggi su romadailynews

