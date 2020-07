Prezzi benzina, diesel e gpl: persiste la quiete sulla rete carburanti (Di martedì 21 luglio 2020) Prosegue la fase di quiete sulla rete carburanti: da due settimane non si registrano variazioni sui listini dei Prezzi consigliati dei maggiori marchi. Lievi le oscillazioni sui Prezzi praticati alla pompa e poco mosse anche le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,410 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,417 pompe bianche 1,392), diesel a 1,292 euro/litro (-1, compagnie 1,299, pompe bianche 1,272). benzina servito a 1,549 ... Leggi su meteoweb.eu

lautomobile_ACI : .@MercedesAMG #GLA 45 S, #suv da pista. Il #test della versione ad alte prestazioni del modello tedesco con il 2.0… - infoiteconomia : Listino prezzi aggiornato per la nuova Volkswagen Tiguan 2020 [Benzina e Diesel Euro6 con bonus, poi Ibrida] - Staffetta : Dalla prima pagina - Prezzi d'acquisto tornano a scendere: Di nuovo in flessione i prezzi d'acquisto di benzina e g… - Corriere : Incentivi auto, quanto si risparmia: prezzi normali e scontati per benzina, diesel, ibride, metano - Corriere : Incentivi auto, quanto si risparmia: prezzi normali e scontati per benzina, diesel, ibr... -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi benzina Prezzi carburanti, solo aggiustamenti sulla rete

Quotidiano Energia - Regna ancora la calma sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso contrastanti, le compagnie continuano a non ...

Jeep Renegade e Compass: ecco le offerte per le versioni plug-in hybrid 4xe

Tra le principali novità che il gruppo FCA ha portato sul mercato nel corso della prima parte dell’anno troviamo le varianti plug-in hybrid, denominate 4xe, di Jeep Renegade e Jeep Compass. Si tratta ...

Quotidiano Energia - Regna ancora la calma sulla rete carburanti italiana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che ieri hanno chiuso contrastanti, le compagnie continuano a non ...Tra le principali novità che il gruppo FCA ha portato sul mercato nel corso della prima parte dell’anno troviamo le varianti plug-in hybrid, denominate 4xe, di Jeep Renegade e Jeep Compass. Si tratta ...