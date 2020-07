Nel Comune più piccolo d’Italia è nato il ventinovesimo abitante (Di martedì 21 luglio 2020) A Morterone, il Comune più piccolo d’Italia in provincia di Lecco, è nato Denis ed ha portato a ventinove il numero degli abitanti Nel Comune più piccolo d’Italia è nato un bambino ed anche la pagina Facebook dell’amministrazione ne ha dato l’annuncio, condividendo quello della trattoria dei Cacciatori, gestita dalla famiglia del nascituro. L’arrivo di Denis non è solo una gioia per famiglia e conoscenti ma per l’intero Comune, ossia per ventotto persone, da ieri ventinove. Morterone è il Comune che conta il numero più basso di abitanti in tutta in Italia e l’ultima nascita registrata risale a due anni fa. Ma anche la famiglia di quel bambino si ... Leggi su bloglive

ItalyMFA : ??#Referendum2020???Sei un elettore iscritto all'Anagrafe dei Residenti all'Estero #Aire e vuoi votare in Italia, nel… - Roma : Nuovi Bus: saranno in servizio a partire da agosto i primi dei 70 nuovi bus che compongono la fornitura da 328 mezz… - ilfoglio_it : Se ovunque avanzano pesto senz’aglio e hamburger senza carne, nel comune abruzzese si mangia come al tempo dell’Ita… - ClpMilano : RT @ComuneBs: Canto alla Vittoria nel Teatro Romano. Qui il monologo di Luca Scarlini dedicato all’anniversario del ritrovamento della Vitt… - Poesie_Erranti : L'intelligenza della mente e la sensibilità del cuore sono importanti disposizioni di una bella personalità, che ap… -