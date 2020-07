Milan, è la serata perfetta: doppietta di Ibra contro il Sassuolo e Pioli confermato (Di martedì 21 luglio 2020) Vittoria per 2-1 al Mapei Stadium, conferma di Pioli e le 200 presenze di Donnarumma. contro il Sassuolo il Milan vive una serata perfetta e il trionfo permette ai rossoneri di salire temporaneamente al quinto posto in classifica blindando di fatto il posto in Europa League il prossimo anno.Primo tempocaption id="attachment 995341" align="alignnone" width="300" Ibrahimovich (Getty Images)/captionFin dalle prime battute la partita del Mapei è godibile e piena di occasioni. La prima è quella che capita tra i piedi di Locatelli che da lontano calcia di poco a lato. Al 15' ci prova Berardi con una sassata potente, ma Donnarumma in tuffo blocca il pallone. Al 19esimo il Milan passa in vantaggio con Zlatan Ibrahimovic che in ... Leggi su itasportpress

AntoVitiello : È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si quali… - SYBilly27 : #Milan serata CLAMOROSA ?? #Rangnick salta ? #Donnarumma 200 Predestinato #Conti out #Romagnoli out… - Federico__Porta : RT @AntoVitiello: È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si qualifica a… - gab72boa : RT @AntoVitiello: È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si qualifica a… - Effemarziano22 : RT @AntoVitiello: È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si qualifica a… -