Mercedes-Benz - Il percorso di acquisto in concessionaria è sempre più digitale (Di martedì 21 luglio 2020) Giusto un anno fa, siamo andati a L'Aia per incontrare Britta Seeger (membro del board del gruppo Daimler e responsabile per le vendite e per il Marketing della Mercedes-Benz) e assistere al lancio del nuovo percorso di vendita Best Customer Experience 4.0: di fatto, l'avvio della trasformazione digitale delle concessionarie della Casa della Stella. Che ora, a causa anche e soprattutto del Covid-19 e del conseguente lockdown, punta a offrire nuove soluzioni: "I clienti vogliono interagire col loro brand in ogni momento e con tutti i mezzi possibili", ha spiegato Seeger durante una tavola rotonda, ovviamente digitale, dedicata alla Best Customer Experience 4.0. "Per consentirlo, abbiamo costruito un ecosistema ad hoc, con investimenti milionari".Orizzonte 2025. Sono tanti, e in crescita, coloro che ... Leggi su quattroruote

becker121209 : Dispo Mercedes-Benz C300 (2019)?????? - dinoadduci : Mercedes-Benz - Il percorso di acquisto in concessionaria è sempre più digitale - MercedesBenz_IT : Ricaricare a casa: questa è la libertà che ti dà la mobilità elettrica. Scopri la Nuova EQC:… - MB4maticAMG_SA : RT @GroupParadiso: Una tecnologia che anticipa il futuro. Head-up display e Realtà Aumentata integrata per la navigazione e l’assistenza al… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz Mercedes-Benz EQS: autonomia superiore a 700 km Quattroruote Ricambi contraffatti, continua la battaglia di Daimler

Renata Jungo Brungger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG con responsabilità per integrità e affari legali, ha spiegato: “Nel 2019 abbiamo avviato ...

Mercedes-Benz

Giusto un anno fa, siamo andati a L'Aia per incontrare Britta Seeger (membro del board del gruppo Daimler e responsabile per le vendite e per il Marketing della Mercedes-Benz) e assistere al lancio de ...

Renata Jungo Brungger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG con responsabilità per integrità e affari legali, ha spiegato: “Nel 2019 abbiamo avviato ...Giusto un anno fa, siamo andati a L'Aia per incontrare Britta Seeger (membro del board del gruppo Daimler e responsabile per le vendite e per il Marketing della Mercedes-Benz) e assistere al lancio de ...